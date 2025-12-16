Rencontre et projection autour de l’exposition Art déco de 1925 Annexe de la mairie du 14e arrondissement Paris

Rencontre exceptionnelle avec Sina Phan, conservateur à la COARC (Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris), Cécilie Champy-Vinas, directrice du musée Zadkine à Paris et Laurent Antoine, spécialiste des reconstructions historiques en 3D. La Fontaine Debussy des frères Martel et la Pergola de la Douce France : deux monuments méconnus de l’Art déco seront évoqués, un film sur l’Exposition de 1925 sera projeté.

Le jeudi 15 janvier à 19h à la mairie-annexe du 14e.

Salle des fêtes de la mairie-annexe du 14e au 26, rue Mouton-Duvernet, Paris 14e.

Gratuit sur inscription.

Cette rencontre est organisée par le musée Zadkine dans le cadre de l’exposition Zadkine Art déco qui y est présentée jusqu’au 12 avril 2026.

Renseignements : zadkine.reservations@paris.fr | www.zadkine.paris.fr

Annexe de la mairie du 14e arrondissement 26, rue Mouton-Duvernet 75014 Paris

