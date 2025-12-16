Rencontre et projection autour de l’exposition Art déco de 1925 Annexe de la mairie du 14e arrondissement Paris
Rencontre et projection autour de l’exposition Art déco de 1925 Annexe de la mairie du 14e arrondissement Paris jeudi 15 janvier 2026.
Rencontre exceptionnelle avec Sina Phan, conservateur à la COARC (Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la Ville de Paris), Cécilie Champy-Vinas, directrice du musée Zadkine à Paris et Laurent Antoine, spécialiste des reconstructions historiques en 3D. La Fontaine Debussy des frères Martel et la Pergola de la Douce France : deux monuments méconnus de l’Art déco seront évoqués, un film sur l’Exposition de 1925 sera projeté.
Le jeudi 15 janvier à 19h à la mairie-annexe du 14e.
Salle des fêtes de la mairie-annexe du 14e au 26, rue Mouton-Duvernet, Paris 14e.
Gratuit sur inscription.
Cette rencontre est organisée par le musée Zadkine dans le cadre de l’exposition Zadkine Art déco qui y est présentée jusqu’au 12 avril 2026.
Renseignements : zadkine.reservations@paris.fr | www.zadkine.paris.fr
gratuit
Réservation en ligne.
Public jeunes et adultes.
26, rue Mouton-Duvernet 75014 Paris
zadkine.reservations@paris.fr