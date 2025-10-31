Rencontre et projection de film Le Chambon-sur-Lignon
Rencontre et projection de film Le Chambon-sur-Lignon vendredi 31 octobre 2025.
Rencontre et projection de film
Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Rencontre avec Pauline Pallier, réalisatrice et documentaliste et Florence Troquereau, journaliste dans le cadre du projet EMI.
Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Meeting with Pauline Pallier, director and librarian, and Florence Troquereau, journalist, as part of the EMI project.
German :
Treffen mit Pauline Pallier, Regisseurin und Dokumentalistin, und Florence Troquereau, Journalistin, im Rahmen des EMI-Projekts.
Italiano :
Incontro con Pauline Pallier, regista e bibliotecaria, e Florence Troquereau, giornalista, nell’ambito del progetto EMI.
Espanol :
Encuentro con Pauline Pallier, cineasta y bibliotecaria, y Florence Troquereau, periodista, en el marco del proyecto EMI.
