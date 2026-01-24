Rencontre et projection de film Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre et projection de film

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-02-01 16:30:00

fin : 2026-02-01 16:30:00

2026-02-01

Projection en avant-première de Quand j’étais petit.e un film de Sophie Loridon. En présence d’Hugo Laurent, compositeur.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Preview screening of Quand j’étais petit.e by Sophie Loridon. In the presence of Hugo Laurent, composer.

