Rencontre et projection de film Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Rencontre et projection de film Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon dimanche 1 février 2026.
Rencontre et projection de film
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 16:30:00
fin : 2026-02-01 16:30:00
Date(s) :
2026-02-01
Projection en avant-première de Quand j’étais petit.e un film de Sophie Loridon. En présence d’Hugo Laurent, compositeur.
.
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Preview screening of Quand j’étais petit.e by Sophie Loridon. In the presence of Hugo Laurent, composer.
L’événement Rencontre et projection de film Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon