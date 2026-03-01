Rencontre et projections de François Lepage Cénevières
Rencontre et projections de François Lepage Cénevières mercredi 18 mars 2026.
Rencontre et projections de François Lepage
Cénevières Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 20:30:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer la venue de François LEPAGE, photographe, voyageur, conteur, à la salle culturelle de Cénevières.
Détours récit fascinant avec projection photographiques.
Venez nombreux soutenir ce voyageur du bout des mondes !
Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer la venue de François LEPAGE, photographe, voyageur, conteur, à la salle culturelle de Cénevières.
Détours récit fascinant avec projection photographiques.
Venez nombreux soutenir ce voyageur du bout des mondes !
.
Cénevières 46330 Lot Occitanie culture.cenevieres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We are very pleased to announce that François LEPAGE, photographer, traveler, storyteller, will be coming to the Cénevières cultural hall.
Détours: fascinating storytelling with photographic projection.
Come one and all to support this traveler from the ends of the worlds!
L’événement Rencontre et projections de François Lepage Cénevières a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot