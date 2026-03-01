Rencontre et projections de François Lepage Cénevières

Rencontre et projections de François Lepage

Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer la venue de François LEPAGE, photographe, voyageur, conteur, à la salle culturelle de Cénevières.

Détours récit fascinant avec projection photographiques.

Venez nombreux soutenir ce voyageur du bout des mondes !

Cénevières 46330 Lot Occitanie culture.cenevieres@gmail.com

English :

We are very pleased to announce that François LEPAGE, photographer, traveler, storyteller, will be coming to the Cénevières cultural hall.

Détours: fascinating storytelling with photographic projection.

Come one and all to support this traveler from the ends of the worlds!

