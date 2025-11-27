Rencontre et recrutement avec l’entreprise TEKNOKIT Mâcon – Agence MACON Mâcon

Rencontre et recrutement avec l’entreprise TEKNOKIT Jeudi 27 novembre, 08h00 Mâcon – Agence MACON Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T08:00:00 – 2025-11-27T11:00:00

Fin : 2025-11-27T08:00:00 – 2025-11-27T11:00:00

Venez rencontrer l’entreprise TEKNOKIT spécialisée dans la conception et la fabrication de kit de carrosserie pour Véhicules Utilitaires Légers VUL, Poids Lourds PL, Remorques R et Semi-Remorques SR. Cette entreprise est située à Dompierres les Ormes (71) et à Pont de Vaux (01) Elle recrute des ouvriers polyvalents (H/F) pour du montage, de la soudure, des agents de fabrication.

9h : Information collective : présentation par l’employeur des 2 entreprises avec les différentes activités et postes

Mâcon – Agence MACON 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517287 »}]

Venez rencontrer l’entreprise TEKNOKIT spécialisée dans la conception et la fabrication de kit de carrosserie pour Véhicules Utilitaires Légers VUL, Poids Lourds PL, Remorques R et Semi-Remorques SR. La semaine du handicap La semaine de l’industrie