Rencontre et signature Aurélie Valognes, Le Hall du Livre, Nancy

Aurélie Valognes est au Hall du Livre pour présenter son dernier roman L’Émerveillement, publié aux éditions JC Lattès. Derrière une vitre à la maternité, Camille s’adresse à sa fille et c’est comme un souffle de vie qui s’élève déjà. Pourtant donner naissance n’était pas une évidence, pourtant l’angoisse de ce monde a parfois été plus forte, pour l’apnéiste, docteur en océanographie. Mais dans cette longue nuit d’attente, l’enfant tient son destin entre ses mains. Et insuffle de l’espoir à sa vie. Et un jour à ce monde aussi. Avec plus de 5 millions de livres vendus, Aurélie Valognes est une figure incontournable de la littérature contemporaine. L’écrivaine a publié plus de dix romans, dont Mémé dans les orties, Au petit bonheur la chance, Né sous une bonne étoile, ou encore L’Envol, qui ont tous connu un succès retentissant et sont traduits dans plus de quinze langues. Elle signe aujourd’hui un nouveau roman plein de force et de délicatesse, une déclaration d’amour au vivant et à l’émerveillement d’un enfant.

