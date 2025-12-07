Rencontre et signature – Madame Bonnefoy Bibliothèque de Fresnes en Woëvre Fresnes-en-Woëvre Mercredi 10 décembre, 14h30 Entrée libre

Présentation, rencontre et signature avec Yannick Doladille, auteur du roman « Madame Bonnefoy – les ardoises du temps » à 14h30 à la Bibliothèque de Fresnes-en-Woëvre.

Dans les Ardennes du XIXe siècle, une institutrice se dresse face à la fatalité de sa condition.

Elle est née en 1836 à Donchery et s’appelle Elisabeth Aimée Philomène Chaumont.

Remontant les pas de son ancêtre, Yannick Doladille nous propose un roman mêlant fiction, fresque historique et mémoire familiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T18:00:00.000+01:00

1

0674820055

Bibliothèque de Fresnes en Woëvre Rue de Bonnetage Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse