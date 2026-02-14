Rencontre et signature Mehdi Bayad, Le Hall du Livre, Nancy

Rencontre et signature Mehdi Bayad Mercredi 25 février, 19h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T19:00:00+01:00 – 2026-02-25T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T19:00:00+01:00 – 2026-02-25T21:00:00+01:00

Mehdi Bayad vit à Bruxelles où il écrit pour la radio, le théâtre et la télévision. Dans un polar atmosphérique au style

narratif incisif, il signe son premier roman avec brio.

Rencontre suivie d’une signature – Sur inscription

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-et-signature-mehdi-bayad-1981426704612 »}]

Mehdi Bayad vit à Bruxelles où il écrit pour la radio, le théâtre et la télévision. Dans un polar atmosphérique au style narratif incisif, il signe son premier roman avec brio. Rencontre … Rencontre-Dédicace