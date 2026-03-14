RENCONTRE ET UNE RÉPÉTITION PUBLIQUE ARS VOCALIS

10 Rue du Tour de l’Église Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Le printemps va bientôt pointer officiellement le bout de son nez, (oui, oui, ce n’est pas une blague), et ce jour-là nous célèbrerons la Fête des Musiques Anciennes… et l’anniversaire de Johann Sebastian Bach !

Le printemps va bientôt pointer officiellement le bout de son nez, (oui, oui, ce n’est pas une blague), et ce jour-là nous célèbrerons la Fête des Musiques Anciennes… et l’anniversaire de Johann Sebastian Bach !

Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour une rencontre et une répétition publique consacrée à 2 cantates du célèbre Kantor de Leipzig avec Ars Vopcalis, le pôle d’art vocal de l’Ensemble Arianna sous la direction de Marie-Paule Nounou.

Rendez-vous le jeudi 19 mars à 19h à l’église Ste Croix de Celleneuve à Montpellier.

Vous pourrez découvrir tous les secrets de la polyphonie et poser toutes les questions que vous voudrez, rencontrer les choristes et échanger avec le chef. On se retrouve là-bas… Alertez vos amis, vos voisins, vos cousins !

Entrée libre et gratuite .

10 Rue du Tour de l’Église Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 85 38 34 31 arsmusica@wanadoo.fr

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English : RENCONTRE ET UNE RÉPÉTITION PUBLIQUE ARS VOCALIS

Spring will soon be officially underway (yes, yes, this is no joke), and on that day we’ll be celebrating the Fête des Musiques Anciennes… and Johann Sebastian Bach’s birthday!

L’événement RENCONTRE ET UNE RÉPÉTITION PUBLIQUE ARS VOCALIS Montpellier a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER