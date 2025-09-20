Rencontre et visite de la foncière de rénovation du patrimoine ancien des territoires ruraux, Villages Vivants Villages Vivants, foncière de renovation du patrimoine ancien des territoires ruraux Crest

Rencontre et visite de la foncière de rénovation du patrimoine ancien des territoires ruraux, Villages Vivants Samedi 20 septembre, 09h30 Villages Vivants, foncière de renovation du patrimoine ancien des territoires ruraux Drôme

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

La foncière de rénovation du patrimoine ancien des territoires ruraux ouvre ses portes, pour raconter, en s’appuyant sur l’expo photo de ses 30 bâtiments réhabilités, comment ouvrir des lieux dynamiques dans nos villages.

Exemple : en 1909, construction de l’auberge de la Gare à Boffres. Après un siècle de fonctionnement intense, l’auberge connaît le déclin dans les années 2000, avec la fermeture et la dégradation importante du batiment. En 2018 est lancée une réhabilitation totale et ambitieuse pour transformer ce batiment.

Villages Vivants présente ses 30 lieux réhabilités et ouverts et les ingrédients pour préserver le patrimoine ancien et maintenir la vitalité des territoires ruraux.

Exposition photo, visite guidée par les administrateurs, bénévoles et salariés.

Villages Vivants, foncière de renovation du patrimoine ancien des territoires ruraux 13 rue de l’Hôtel de Ville, 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://villagesvivants.com/ Villages Vivants est la foncière de rénovation du patrimoine ancien des territoires ruraux, aussi installée dans l’ancienne manufacture de vêtements ecclésiastiques de Crest.

© Mairie de Boffres