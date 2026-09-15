Rencontre et visite de l’exposition Rêver Royan rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès Royan
mardi 6 octobre 2026 · rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Rencontre et visite de l’exposition Rêver Royan
rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 16:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Avant le décrochage de leur exposition, venez à la rencontre des artistes Anne Eliayan et Christian Pic, concepteurs de « Rêver Royan ». Lors de cette visite, ils partageront leur point de vue sur Royan.
.
rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Before the opening of their exhibition, come meet artists Anne Eliayan and Christian Pic, the creators of %AB R%EAver Royan %BB. During this tour, they will share their perspectives on Royan.
L’événement Rencontre et visite de l’exposition Rêver Royan Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Atelier Shiatsu enfants/parents Association Equilibre Royan 15 septembre 2026
- La minute patrimoine Royan dans la Reconstruction en France rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 16 septembre 2026
- Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan 16 septembre 2026
- Équilibre en fête Association Equilibre Royan 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan 18 septembre 2026