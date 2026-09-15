Rencontre et visite de l’exposition Rêver Royan rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès Royan

mardi 6 octobre 2026 · rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès · Royan

Informations pratiques

Royan

Rencontre et visite de l’exposition Rêver Royan

rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 16:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Avant le décrochage de leur exposition, venez à la rencontre des artistes Anne Eliayan et Christian Pic, concepteurs de « Rêver Royan ». Lors de cette visite, ils partageront leur point de vue sur Royan.

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rez-de-mer du Palais des Congrès, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Before the opening of their exhibition, come meet artists Anne Eliayan and Christian Pic, the creators of %AB R%EAver Royan %BB. During this tour, they will share their perspectives on Royan.

L’événement Rencontre et visite de l’exposition Rêver Royan Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan