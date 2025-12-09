Rencontre événement Andréa Mara La Galerne Le Havre
Début : 2025-12-09 17:30:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
À l’occasion de son passage en France, c’est un événement Andrea Mara sera à La Galerne le mardi 9 décembre à 17h30. Autrice irlandaise de romans policiers classée parmi les dix meilleures ventes du Sunday Times et de l’Irish Times, finaliste de plusieurs prix, ses romans sont des best-sellers.
Rencontre traduite par Perrine Théron, des éditions Points.
Inscription obligatoire. .
