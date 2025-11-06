Rencontre exceptionnelle avec Isabelle le Bot, Directrice générale de La France Mutualiste HEC Alumni Paris
Nous avons le plaisir de vous proposer un petit-déjeuner avec Isabelle le Bot, Directrice générale de La France mutualiste.
Nous passerons une heure et demi avec elle pour échanger sur son parcours, ses enjeux professionnels et sa vision de l’actualité de l’assurance.
Ce rendez-vous s’annonce à nouveau comme un temps fort des rencontres du Club Risques et Assurances.
Au plaisir de vous retrouver pour ce bel évènement !
Bien amicalement,
Le bureau du Club Risques et Assurances
