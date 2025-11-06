Rencontre exceptionnelle avec Isabelle le Bot, Directrice générale de La France Mutualiste HEC Alumni Paris Jeudi 6 novembre, 08h00 Evènement réservé aux membres de la communauté HEC.

Rencontre exceptionnelle avec Isabelle le Bot, Directrice générale de La France Mutualiste, à HEC Alumni

Nous avons le plaisir de vous proposer un petit-déjeuner avec Isabelle le Bot, Directrice générale de La France mutualiste.

Nous passerons une heure et demi avec elle pour échanger sur son parcours, ses enjeux professionnels et sa vision de l’actualité de l’assurance.

Ce rendez-vous s’annonce à nouveau comme un temps fort des rencontres du Club Risques et Assurances.

Jeudi 6 novembre 2025

De 8h30 à 10h (accueil dès 8h)

Association Alumni HEC, 9 avenue Franklin Roosevelt, 4eme étage, 75008 Paris

Au plaisir de vous retrouver pour ce bel évènement !

Evènement réservé aux membres de la communauté HEC.

Bien amicalement,

Le bureau du Club Risques et Assurances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T10:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/rencontre-exceptionnelle-avec-isabelle-le-bot-directrice-generale-de-la-france-mutualiste/2025/11/01/13019

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris