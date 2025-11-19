Rencontre exceptionnelle avec Marie-Aude Thépaut, Directrice Générale de CNP Assurances HEC Alumni Paris Mercredi 19 novembre, 08h00 Evènement réservé aux Alumni HEC. Pas d’inscription sur place

Rencontre exceptionnelle avec Marie-Aude Thépaut, Directrice Générale de CNP Assurances, par HEC Alumni

Nous avons le plaisir de vous proposer un petit-déjeuner exclusif avec Marie-Aude Thépaut, Directrice Générale de CNP Assurances.

Nous passerons une heure et demi à échanger avec Marie-Aude sur son parcours, ses enjeux professionnels et sa vision de l’actualité de l’assurance.

Ce rendez-vous s’annonce à nouveau comme un temps fort des rencontres du Club Risques et Assurances.

Mercredi 19 novembre 2025

De 8h30 à 10h (accueil dès 8h)

Association Alumni HEC, 9 avenue Franklin Roosevelt, 4eme étage, 75008 Paris

Au plaisir de vous retrouver pour ce bel évènement !

Evènement réservé aux Alumni HEC. Pas d’inscription sur place.

Bien amicalement,

Le bureau du Club Risques et Assurances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/rencontre-exceptionnelle-avec-marie-aude-thepaut-directrice-generale-de-cnp-assurances/2025/11/17/13070

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris