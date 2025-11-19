Rencontre exceptionnelle avec Marie-Aude Thépaut, Directrice Générale de CNP Assurances HEC Alumni Paris
Rencontre exceptionnelle avec Marie-Aude Thépaut, Directrice Générale de CNP Assurances, par HEC Alumni
Nous avons le plaisir de vous proposer un petit-déjeuner exclusif avec Marie-Aude Thépaut, Directrice Générale de CNP Assurances.
Nous passerons une heure et demi à échanger avec Marie-Aude sur son parcours, ses enjeux professionnels et sa vision de l’actualité de l’assurance.
Ce rendez-vous s’annonce à nouveau comme un temps fort des rencontres du Club Risques et Assurances.
Mercredi 19 novembre 2025
De 8h30 à 10h (accueil dès 8h)
Association Alumni HEC, 9 avenue Franklin Roosevelt, 4eme étage, 75008 Paris
Au plaisir de vous retrouver pour ce bel évènement !
Evènement réservé aux Alumni HEC. Pas d’inscription sur place.
HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris