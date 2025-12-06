Rencontre exceptionnelle avec Philippe Sands au Bleuet Place Saint Just Banon
Place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Ecrivain et avocat franco-britannique, spécialiste de droit international, il intervient comme conseil et avocat, notamment la Cour internationale de Justice et la Cour pénale internationale, il publie 38, rue de Londres .
Place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr
English :
A Franco-British writer and lawyer, specializing in international law, he acts as counsel and advocate, notably for the International Court of Justice and the International Criminal Court, and has published 38, rue de Londres .
German :
Britisch-französischer Schriftsteller und Rechtsanwalt, Spezialist für internationales Recht, tritt als Berater und Anwalt auf, insbesondere vor dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof, er veröffentlicht 38, rue de Londres .
Italiano :
Scrittore e avvocato franco-britannico specializzato in diritto internazionale, svolge attività di consulenza e patrocinio, in particolare presso la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale, e ha pubblicato 38, rue de Londres .
Espanol :
Escritor y abogado franco-británico especializado en derecho internacional, actúa como consejero y abogado, en particular ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, y ha publicado 38, rue de Londres .
