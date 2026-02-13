Rencontre exceptionnelle sur la Chine avec le journaliste Frédéric Lemaître au Bleuet Place Saint -Just Banon

Rencontre exceptionnelle sur la Chine avec le journaliste Frédéric Lemaître au Bleuet

Place Saint -Just Librairie Le Bleuet Banon Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Frédéric Lemaître, correspondant du Monde à Pékin, décrit dans son livre Cinq ans dans la Chine de Xi Jinping (Tallandier) les transformations profondes et les paradoxes de la Chine sous l’ère de Xi Jinping.

Place Saint -Just Librairie Le Bleuet Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 sabine.lebleuet@orange.fr

Frédéric Lemaître, Le Monde’s Beijing correspondent, describes in his book Cinq ans dans la Chine de Xi Jinping (Tallandier) the profound transformations and paradoxes of China under Xi Jinping.

