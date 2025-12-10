Rencontre exclusive Sadikou oukpedjo Afrika Banque Abidjan Jeudi 11 décembre, 18h00 Entrée gratuite – inscription obligatoire

Le Club Art & Culture HEC Paris de Côte d’Ivoire vous convie à son 4e événement à Abidjan en continuant le tour d’horizon des arts africains et de la création de valeur.

Le club aura le privilège d’accueillir Sadikou Oukpedjo, artiste plasticien reconnu de la scène contemporaine ouest-africaine, pour une rencontre intime autour de son travail, de l’expérimentation artistique et de la transmission aux nouvelles générations.

Jeudi 11 décembre 2025 – 18h

Siège d’Afrika Banque – Plateau

Entrée gratuite – inscription obligatoire

Au programme :

Rencontre exclusive avec l’artiste

Performance live

Cocktail & networking

Afrika Banque Plateau, Place de la République Le Plateau Abidjan