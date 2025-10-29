Rencontre Exil et création Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Rencontre Exil et création Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes mercredi 29 octobre 2025.

Rencontre Exil et création Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Mercredi 29 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre avec les artistes-auteures autour de conflit identitaire, transmission et construction d’un nouveau monde.

Rencontre avec les artistes-auteures autour de conflit identitaire, transmission et construction d’un nouveau monde. Avec Natalia Melliz (Chili), Yilin Yang (Taïwan), Varvara Pomidor (Russie).

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T19:30:00.000+01:00

1



Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine