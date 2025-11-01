RENCONTRE, EXPOSITION DE VÉRONIQUE BEUCHER Caunes-Minervois

RENCONTRE, EXPOSITION DE VÉRONIQUE BEUCHER

Place de l’Église Caunes-Minervois Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2025-11-01

L’artiste peintre, Véronique Beucher, vit à Montpellier.

Dans la série Rencontre , elle oriente ses recherches vers une expression picturale suggérée autour du corps. Elle s’inspire de la sculpture de A. Rodin Les Bourgeois de Calais qu’elle traduit à travers des silhouettes longilignes.

Elle introduit dans sa peinture des papiers texturés et transformés avec des encres, donnant un effet minéral qui la rapproche de la sculpture.

English :

Painter Véronique Beucher lives in Montpellier.

In the Rencontre series, she directs her research towards a pictorial expression suggested around the body. Her inspiration is A. Rodin’s sculpture Les Bourgeois de Calais . Rodin’s sculpture Les Bourgeois de Calais , which she translates into long silhouettes.

She introduces textured papers into her painting, transformed with inks, giving a mineral effect that brings her closer to sculpture.

German :

Die Malerin Véronique Beucher lebt in Montpellier.

In der Serie Rencontre richtet sie ihre Recherchen auf einen angedeuteten malerischen Ausdruck rund um den Körper. Sie lässt sich von der Skulptur von A. Rodin Les Bourgeois de Calais , die sie durch langgestreckte Silhouetten umsetzt.

Sie führt in ihre Malerei strukturiertes Papier ein, das mit Tinte bearbeitet wurde, wodurch ein mineralischer Effekt entsteht, der sie der Skulptur näher bringt.

Italiano :

La pittrice Véronique Beucher vive a Montpellier.

Nella serie Rencontre , orienta la sua ricerca verso un’espressione pittorica suggerita intorno al corpo. L’artista si ispira alla scultura di A. Rodin Les Bourgeois de Calais , che traduce in lunghe silhouette.

Introduce nella sua pittura la carta strutturata, trasformata con gli inchiostri per ottenere un effetto minerale che la avvicina alla scultura.

Espanol :

La pintora Véronique Beucher vive en Montpellier.

En la serie Rencontre , orienta su investigación hacia una expresión pictórica sugerida en torno al cuerpo. Se inspira en la escultura de A. Rodin Los burgueses de Calais , que traduce en largas siluetas.

Introduce en su pintura el papel texturado, transformado con tintas para darle un efecto mineral que la acerca a la escultura.

