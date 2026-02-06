Rencontre Exposition Palette ouverte Médiathèque La Mémo Monein
Rencontre Exposition Palette ouverte Médiathèque La Mémo Monein mardi 24 février 2026.
Rencontre Exposition Palette ouverte
Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Venez rencontrer et échanger avec les artistes de cette exposition. .
Médiathèque La Mémo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre Exposition Palette ouverte
L’événement Rencontre Exposition Palette ouverte Monein a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Béarn