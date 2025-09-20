Rencontre / exposition « Sur les frontières de Seyssins » Espace Victor Schoelcher Seyssins

Rencontre / exposition « Sur les frontières de Seyssins » Espace Victor Schoelcher Seyssins samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Places limitées. Réservation conseillée : service.pole.culturel@mairie-seyssins.fr

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Savez-vous que jusqu’en 1860, les frontières de Seyssins se situaient au bout du Cours Berriat ? À cette date Grenoble annexa une partie de Seyssins pour des “raisons d’hygiène”… Venez découvrir cette anecdote historique au cours d’une conférence. Exposé par les membres du groupe de travail patrimoine et interludes théâtraux par l’Association le TiGre.

Espace Victor Schoelcher 89 Avenue de Seyssins 38180 Seyssins Seyssins 38180 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

