Hérault

RENCONTRE EXPOSITION VERNISSAGE DEDICACE AVEC MARIE DEMUNTER
6B Boulevard de la Liberté
Lodève
Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Marie Demunter vient présenter son ouvrage « Les Corps ont mieux à dire », parut chez LAUMA Editions. Présentant photographies et témoignages, Il vient toucher un sujet sensible celui des femmes et de leur rapport profond à leur corps.

Une exposition « Les Corps ont mieux » sera accessible tout le mois de juillet à la librairie un point un trait !

6B Boulevard de la Liberté

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 11 27

English :

Marie Demunter presents her book « Les Corps ont mieux à dire », published by LAUMA Editions. Featuring photographs and personal accounts, it touches on a sensitive subject: that of women and their profound relationship with their bodies.

An exhibition entitled « Les Corps ont mieux » will be on display throughout July at the bookshop un point un trait!

German :

Marie Demunter stellt ihr Buch « Les Corps ont mieux à dire » vor, das im Verlag LAUMA Editions erschienen ist. Mit ihren Fotografien und Zeugnissen berührt sie ein sensibles Thema: das der Frauen und ihrer tiefen Beziehung zu ihrem Körper.

Die Ausstellung « Les Corps ont mieux » ist den ganzen Juli über in der Buchhandlung un point un trait zu sehen!

Italiano :

Marie Demunter presenterà il suo libro « Les Corps ont mieux à dire », pubblicato da LAUMA Editions. Con fotografie e testimonianze personali, il libro affronta un tema delicato: quello delle donne e del loro profondo rapporto con il corpo.

La mostra « Les Corps ont mieux » sarà esposta per tutto il mese di luglio presso la libreria Un point un trait!

Espanol :

Marie Demunter presentará su libro « Les Corps ont mieux à dire », publicado por LAUMA Editions. Con fotografías y relatos personales, aborda un tema delicado: el de las mujeres y su profunda relación con su cuerpo.

Una exposición titulada « Les Corps ont mieux » podrá visitarse durante todo el mes de julio en la librería Un point un trait

