Rencontre – Faire moins triste Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Pourquoi donc pense-t- on qu’intelligence rime avec désespérance et esprit avec mélancolie ? Pourquoi accorder plus de crédit à la gravité qu’à la légèreté? Les plus grands artistes et penseurs ne sont pas les plus sinistres.

Avec :

Jean-Luc CHOPLIN , producteur et directeur du théâtre du Lido à Paris

, producteur et directeur du théâtre du Lido à Paris Laurent PELLY , metteur en scène, scénographe et costumier

, metteur en scène, scénographe et costumier Marlène Saldana, comédienne, danseuse et performeuse

Rencontre animée par Fabienne Pascaud

Regardez la rencontre en Direct sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/oZTUvXTR2OI

Les rencontres l’Agora du Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt en partenariat avec Télérama

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h30 à 19h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-25T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T18:30:00+02:00_2025-11-25T19:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442