Rencontre – Faire moins triste Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris mardi 25 novembre 2025.
Pourquoi donc pense-t- on qu’intelligence rime avec désespérance et esprit avec mélancolie ? Pourquoi accorder plus de crédit à la gravité qu’à la légèreté? Les plus grands artistes et penseurs ne sont pas les plus sinistres.
Avec :
- Jean-Luc CHOPLIN, producteur et directeur du théâtre du Lido à Paris
- Laurent PELLY, metteur en scène, scénographe et costumier
- Marlène Saldana, comédienne, danseuse et performeuse
Rencontre animée par Fabienne Pascaud
Regardez la rencontre en Direct sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/oZTUvXTR2OI
Les rencontres l’Agora du Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt en partenariat avec Télérama
Le mardi 25 novembre 2025
de 18h30 à 19h30
payant Tout public.
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris
