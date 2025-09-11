Rencontre Fantasy Martial Loeffel, Âme de feu, Cœur de glace Tome 1 Thann

Rencontre Fantasy Martial Loeffel, Âme de feu, Cœur de glace Tome 1 Thann jeudi 11 septembre 2025.

Rencontre Fantasy Martial Loeffel, Âme de feu, Cœur de glace Tome 1

104 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-11 19:00:00

fin : 2025-09-11 20:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Une rencontre immersive avec l’auteur de Âme de feu, Cœur de glace. Lecture, partage, secrets d’écriture et univers fantasy envoûtant au programme.

Martial Loeffel vous ouvre les portes de son univers fantasy entre feu et glace, guerre et espoir. Découvrez Âme de feu, Cœur de glace à travers des lectures, des échanges et des révélations inédites. .

104 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 61 08

English :

An immersive encounter with the author of Âme de feu, C?ur de glace. Reading, sharing, writing secrets and a spellbinding fantasy universe.

German :

Eine immersive Begegnung mit dem Autor von Seele aus Feuer, Herz aus Eis. Lesen, Austausch, Schreibgeheimnisse und eine fesselnde Fantasy-Welt stehen auf dem Programm.

Italiano :

Un incontro coinvolgente con l’autore di Âme de feu, C?ur de glace. Lettura, condivisione, segreti di scrittura e un affascinante mondo fantastico sono tutti in programma.

Espanol :

Un encuentro de inmersión con el autor de Âme de feu, Cœur de glace. Lectura, intercambio, secretos de escritura y un fascinante mundo de fantasía.

L’événement Rencontre Fantasy Martial Loeffel, Âme de feu, Cœur de glace Tome 1 Thann a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay