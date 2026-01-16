Rencontre Festival Les Mycéliades

18 Rue Nationale Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre du festival Les Mycéliades, la médiathèque de Plélan-le-Grand accueille Judith Beauvallet, youtubeuse et créatrice de la chaîne Demoiselle d’Horreur, pour une rencontre-discussion passionnante. Judith Beauvallet vient à la médiathèque pour discuter de science-fiction mais surtout de la figure emblématique du zombie.

Un échange accessible et stimulant, entre analyse culturelle, cinéma et réflexion sociale.

Samedi 7 février à 17h

Médiathèque de Plélan-le-Grand

Une rencontre pour les amateurs de culture geek, de cinéma et de récits qui interrogent notre monde. .

18 Rue Nationale Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 80 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre Festival Les Mycéliades Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Brocéliande