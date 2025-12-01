Rencontre Florence Cuschieri Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) Arles

Rencontre Florence Cuschieri

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 17h30. Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Lauréate du LUMA Rencontres Dummy Book Award en 2024, Florence Cuschieri publie son premier livre La Ronde des hirondelles aux éditions Chose Commune.

Florence Cuschieri présentera sa démarche de photographe, l’évolution de son travail éditorial depuis sa candidature au Dummy Book Award jusqu’à la publication qui voit le jour aujourd’hui. .

Ecole Nationale Supérieure de Photographie ( ENSP ) 30, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 33 33 communication@ensp-arles.fr

Winner of the LUMA Rencontres Dummy Book Award in 2024, Florence Cuschieri published her first book La Ronde des hirondelles with Chose Commune.

