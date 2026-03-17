Rencontre folklorique Salle polyvalente Vieille-Brioude
Rencontre folklorique Salle polyvalente Vieille-Brioude dimanche 5 avril 2026.
Rencontre folklorique
Salle polyvalente Place Croix des prés Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:30:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Spectacle de danses et musiques de Haute-Savoie et d’Auvergne avec deux groupes folkloriques
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Salle polyvalente Place Croix des prés Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 18 77 50 pieddevigne.vb@gmail.com
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English :
Show featuring music and dance from the Haute-Savoie and Auvergne regions, with two folk groups
L’événement Rencontre folklorique Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne