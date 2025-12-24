Rencontre franco-allemande sur le thème du polar, Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Rencontre franco-allemande sur le thème du polar

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

En partenariat avec l’association Alma Gama.

– 18h Accueil du public, mot de bienvenue, présentation des invités et des partenaires. Rencontre littéraire et débat entre Simone Buchholz et Benoît Séverac.

Thème Polar villes et campagne

Modération Patrick Marty, président du café-librairie et auteur de romans policiers.

Stands de livres des auteurs, séance de dédicaces et discussions informelles. Apéritif franco-allemand offert, dégustation de vins allemands et français.

– 20h Repas franco-allemand (à prix modéré) préparé à partir de produits locaux, mettant en valeur les spécialités des deux pays. .

