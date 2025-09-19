Rencontre Fred Bernard Metz

Rencontre Fred Bernard Metz vendredi 19 septembre 2025.

Rencontre Fred Bernard

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Dans Nos héritages, à travers un voyage dans l’espace et le temps retraçant la naissance et les progrès de l’humanité, Fred Bernard entrelace son propre parcours de vie avec ses découvertes, ses joies et ses peines. Ce récit graphique personnel et universel lui permet d’explorer les grandes questions que lui pose son fils Comment grandit-on ? , À quoi sert la vie, papa ? et Est-ce que c’était mieux avant ? .

Cette rencontre aura lieu sur la Péniche Baraka, amarrée à la pointe du Plan d’Eau, dans le cadre du festival les Passerelles, la 8e édition de ce festival itinérant prenant la forme d’un voyage d’un mois sur les canaux et rivières du Grand Est, en péniche, entre les département des Ardennes et de la Marne.Tout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

In Nos héritages, Fred Bernard takes us on a journey through time and space, tracing the birth and progress of mankind, and interweaves his own life story with his discoveries, joys and sorrows. This personal and universal graphic story allows him to explore the big questions his son asks him: « How do you grow up? », « What’s life all about, Dad? » and « Was it better before?

This meeting will take place on the Péniche Baraka, moored at the pointe du Plan d?Eau, as part of the Passerelles festival, the 8th edition of this itinerant festival taking the form of a month-long voyage on the canals and rivers of the Grand Est region, by barge, between the Ardennes and Marne departments.

German :

In Nos héritages, einer Reise durch Raum und Zeit, die die Entstehung und den Fortschritt der Menschheit nachzeichnet, verknüpft Fred Bernard seinen eigenen Lebensweg mit seinen Entdeckungen, Freuden und Leiden. Diese persönliche und universelle grafische Erzählung ermöglicht es ihm, die großen Fragen seines Sohnes zu erforschen: « Wie wächst man auf? », « Wozu dient das Leben, Papa? » und « War es früher besser? ».

Das Treffen findet auf der Péniche Baraka statt, die an der Pointe du Plan d’Eau festgemacht hat, im Rahmen des Festivals les Passerelles, der 8. Ausgabe dieses Wanderfestivals in Form einer einmonatigen Hausbootfahrt auf den Kanälen und Flüssen des Grand Est zwischen den Departements Ardennes und Marne.

Italiano :

In Nos héritages, Fred Bernard ci accompagna in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, ripercorrendo la nascita e il progresso dell’umanità, intrecciando la storia della sua vita con le sue scoperte, le sue gioie e i suoi dolori. Questo racconto grafico personale e universale gli permette di esplorare le grandi domande che suo figlio gli pone: « Come si cresce? », « A cosa serve la vita, papà? » e « Era meglio prima?

Questo incontro avrà luogo sulla Péniche Baraka, ormeggiata alla pointe du Plan d’Eau, nell’ambito del festival Passerelles, l’ottava edizione di questo festival itinerante che consiste in un viaggio di un mese sui canali e i fiumi del Grand Est, in chiatta, tra i dipartimenti delle Ardenne e della Marna.

Espanol :

En Nos héritages, Fred Bernard nos embarca en un viaje a través del espacio y el tiempo, trazando el nacimiento y el progreso de la humanidad. Entrelaza la historia de su propia vida con sus descubrimientos, alegrías y penas. Este relato gráfico, personal y universal, le permite explorar las grandes preguntas que le hace su hijo: « ¿Cómo se crece? », « ¿Para qué sirve la vida, papá? » y « ¿Era mejor antes? ».

Este encuentro tendrá lugar en la Péniche Baraka, amarrada en la punta del Plan d’Eau, en el marco del festival Passerelles, 8ª edición de este festival itinerante que se desarrolla en forma de viaje de un mes por los canales y ríos del Gran Este, en gabarra, entre los departamentos de las Ardenas y el Marne.

L’événement Rencontre Fred Bernard Metz a été mis à jour le 2025-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ