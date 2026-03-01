RENCONTRE FRÉDÉRIC LAVAIL MAISON GARONNE Cazères

RENCONTRE FRÉDÉRIC LAVAIL

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

A partir de la projection de son film sur la biodiversité des Petites Pyrénées (~ 30 min), Frédéric Lavail nous parlera de son travail et présentera l’exposition Fleurs des Petites Pyrénées , visible jusqu’au 23 Mai à Maison Garonne.

Un pot convivial sera offert par la Mairie. .

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

Following the screening of his film on the biodiversity of the Petites Pyrénées (~ 30 min), Frédéric Lavail will talk about his work and present the Fleurs des Petites Pyrénées exhibition, on view until May 23 at Maison Garonne.

L’événement RENCONTRE FRÉDÉRIC LAVAIL Cazères a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE