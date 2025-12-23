Rencontre Gabriella Papadakis championne olympique de patinage artistique, La Galerne Le Havre

Rencontre Gabriella Papadakis championne olympique de patinage artistique

Championne olympique de patinage artistique, quintuple championne du monde, quintuple championne d’Europe, Gabriella Papadakis a commencé sa carrière à l’âge de neuf ans et a annoncé sa retraite officielle fin 2024.

En parallèle de ses activités sur la glace, elle est commentatrice pour la NBC et mène un engagement féministe dans le sport.

Juste avant de partir en Italie pour commenter les JO d’hiver pour la NBC, Gabriella Papadakis vient au Havre et s’arrête à La Galerne pour présenter son livre Pour ne pas disparaître .

