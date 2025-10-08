Rencontre Gaëlle Nohant La Galerne Le Havre

Rencontre Gaëlle Nohant

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Dans L’homme sous l’orage , véritable fresque romanesque, Gaëlle Nohant interroge la mémoire et explore la vie pendant la Grande Guerre dans un huis clos haletant.

Pendant l’hiver 1917, lors d’une nuit d’orage, un visiteur demande asile à Isaure, la propriétaire d’un domaine viticole. Elle connaît cet homme, avant le conflit c’était un peintre talentueux reçu au château, désormais c’est un déserteur que la maîtresse de maison renvoie sèchement. Saisie de compassion, Rosalie, la fille d’Isaure, le cache au grenier. Mais avec lui, les périls s’invitent au cœur de la demeure. Elle va devoir être à la hauteur de ce secret

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

