Rencontre généalogique Musée Baron Martin Gray

Rencontre généalogique

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Début : 2025-11-24 09:00:00

fin : 2025-11-24

2025-11-24

Un espace pour apprendre à rechercher ses ancêtres, concevoir leur arbre généalogique, organiser ses recherches, comprendre les modèles de classement des archives … en compagnie d’autres pratiquants. .

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

