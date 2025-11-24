Rencontre généalogique Musée Baron Martin Gray
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône
Début : 2025-11-24 09:00:00
Un espace pour apprendre à rechercher ses ancêtres, concevoir leur arbre généalogique, organiser ses recherches, comprendre les modèles de classement des archives … en compagnie d’autres pratiquants. .
Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr
