Rencontre généalogique : les ascendants de Charles Ringuet et de son épouse Florentine Barrick Maison des cultures et des mémoires de Guyane Remire-Montjoly

Rencontre généalogique : les ascendants de Charles Ringuet et de son épouse Florentine Barrick Dimanche 21 septembre, 10h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

gratuit ; dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les Archives territoriales proposent depuis plusieurs années des rencontres généalogiques. Le but est à travers l’expérience généalogique d’une famille d’échanger sur les points bloquants et les trucs et astuces permettant d’avancer.

Cette année, Boris Lama vous contera l’histoire de la famille Ringuet-Barrick : venez la découvrir, poser des questions et échanger sur vos freins et succès dans vos propres recherches généalogiques.

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Archives territoriales de Guyane