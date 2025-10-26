Rencontre : Géographie de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Île-de-France Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Rencontre : Géographie de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Île-de-France Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 26 octobre 2025.

La persécution des Juifs s’inscrit dans les rues, les bâtiments, les institutions mêmes de Paris et de sa banlieue. Cette rencontre propose de dévoiler la dimension spatiale de cette traque quotidienne : au sein des administrations, des prisons, des commissariats, des hôpitaux, des gares, et plus généralement des différents lieux d’arrestation, de regroupement ou de déportation. À travers des trajectoires individuelles et des archives souvent méconnues, c’est une autre lecture de la ville qui émerge – une géographie urbaine de l’oppression, où les persécutions s’ancrent dans des lieux parfois ordinaires, voire insoupçonnés.

En présence de Johanna Lehr, historienne et psychologue, et Maël Le Noch, géographe.

Animée par Eduardo Castillo, journaliste.

Navette Paris – Drancy proposée ce jour-là

13h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17h45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

