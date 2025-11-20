Rencontre Ghislaine Dunant La Galerne Le Havre

Rencontre Ghislaine Dunant

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Prix Femina de l’essai pour son livre Charlotte Delbo, la vie retrouvée , Ghislaine Dunant vient présenter son nouveau roman, Un amour infini , sélections Prix Goncourt et Medicis 2025.

Le lecteur est au cœur d’une rencontre de trois jours sur l’île de Ténérife, en juin 1964, entre un astrophysicien d’origine hongroise qui a dû fuir l’Europe et s’exiler aux États-Unis et une mère de famille française. Leurs conversations sur leurs passés distincts et l’exploration de l’île, l’histoire de la Terre vont les rapprocher.

