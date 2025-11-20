Rencontre Ghislaine Dunant La Galerne Le Havre
Rencontre Ghislaine Dunant La Galerne Le Havre jeudi 20 novembre 2025.
Rencontre Ghislaine Dunant
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Prix Femina de l’essai pour son livre Charlotte Delbo, la vie retrouvée , Ghislaine Dunant vient présenter son nouveau roman, Un amour infini , sélections Prix Goncourt et Medicis 2025.
Le lecteur est au cœur d’une rencontre de trois jours sur l’île de Ténérife, en juin 1964, entre un astrophysicien d’origine hongroise qui a dû fuir l’Europe et s’exiler aux États-Unis et une mère de famille française. Leurs conversations sur leurs passés distincts et l’exploration de l’île, l’histoire de la Terre vont les rapprocher.
Inscription obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
English : Rencontre Ghislaine Dunant
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre Ghislaine Dunant Le Havre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie