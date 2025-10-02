Rencontre gourmande avec les artistes en résidence à Pollen POLLEN Monflanquin
Rencontre gourmande avec les artistes en résidence à Pollen POLLEN Monflanquin jeudi 2 octobre 2025.
Rencontre gourmande avec les artistes en résidence à Pollen
POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne
Pollen a le plaisir d’accueillir 2 artistes en résidence pour 3 mois Jonathan Bablon et Alice Crouzery.
Chacun a déjà pris possession de son atelier et commence à explorer…
Venez les rencontrer, découvrir leurs univers et échanger en toute convivialité lors de cette soirée rencontre ouverte à tous, passionnés(ées) et profanes de l’art contemporain. .
POLLEN 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 mediation@pollen-monflanquin.com
