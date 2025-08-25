Rencontre gourmande Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Rencontre gourmande
Office de Tourisme Terre d'Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l'Évêque Calvados
Début : 2025-08-25 10:00:00
fin : 2025-08-25 12:30:00
2025-08-25
Dégustation de produits locaux
Ces rendez-vous vous permettent de rencontrer directement des producteurs ou artisans partenaires de l’Office de Tourisme. C’est l’occasion de découvrir leur passion, leur métier et leur savoir-faire, souvent agrémenté de dégustations de leurs produits .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
English : Rencontre gourmande
Tasting of local products
German : Rencontre gourmande
Verkostung von lokalen Produkten
Italiano :
Degustazione di prodotti locali
Espanol :
Degustación de productos locales
