Rencontre gourmande Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Rencontre gourmande Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque lundi 25 août 2025.

Rencontre gourmande

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-25 10:00:00

fin : 2025-08-25 12:30:00

Date(s) :

2025-08-25

Dégustation de produits locaux

Ces rendez-vous vous permettent de rencontrer directement des producteurs ou artisans partenaires de l’Office de Tourisme. C’est l’occasion de découvrir leur passion, leur métier et leur savoir-faire, souvent agrémenté de dégustations de leurs produits .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Rencontre gourmande

Tasting of local products

German : Rencontre gourmande

Verkostung von lokalen Produkten

Italiano :

Degustazione di prodotti locali

Espanol :

Degustación de productos locales

L’événement Rencontre gourmande Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Terre d’Auge Tourisme