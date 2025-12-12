Rencontre-goûter avec David Marchand et Guillaume Prévôt Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Dans le cadre du festival De la Terre aux Étoiles.Venez rencontrer deux auteurs et physiciens férus d’astronomie ! Après avoir partagé avec vous leurs connaissances sur l’histoire de l’univers, ils vous révéleront les secrets de la fabrication d’un livre.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/