Rencontre grand public et dédicaces Samedi 30 mai Place de la Ferronnerie La Gacilly

La Gacilly

Rencontre grand public et dédicaces Samedi 30 mai

Place de la Ferronnerie Festival Photo La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Top départ de la 23e édition !

Le samedi 30 mai, venez découvrir en exclusivité les expositions du Festival Photo aux côtés des photographes de la programmation 2026.

Des rencontres uniques dans une ambiance festive. Et à 15h, moment privilégié une séance de dédicaces ouverte à toutes et tous.

Entrée gratuite

Lieu Place de La Ferronnerie, La Gacilly

Plus d’infos sur notre site internet et nos réseaux sociaux .

Place de la Ferronnerie Festival Photo La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00

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English :

L’événement Rencontre grand public et dédicaces Samedi 30 mai La Gacilly a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande