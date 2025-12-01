Rencontre gratuite Chantons et dégustons Noël à hautes-voix jolies Batz-sur-Mer

Rencontre gratuite Chantons et dégustons Noël à hautes-voix jolies

Partez à la découverte des spécialités culinaires locales à travers les chansons des Bibles de Noël guérandaises et leur analyse par une spécialiste.

Chantons et dégustons Noël à hautes-voix jolies

Rencontre Papilles et pupilles , par Véronique Vanco Musicologue

Public adulte, durée 1 h

Gratuit, sur réservation

Nourrir le corps et l’esprit, voilà le nouveau défi que se lance le Musée des marais salants en proposant une fois par mois une intervention inédite. Le principe ? Mettre en lumière un objet insolite, une thématique ou un artiste présentés au musée et proposer une petite merveille du terroir pour étonner les papilles. Un cycle d’interventions originales, entre exploration culturelle et dégustation locale les objets se racontent, les produits se goûtent, les échanges s’animent… .

Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

