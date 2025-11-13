Rencontre gratuite Ferdinand du Puigaudeau, entre ombres et lumières

Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 19:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Ferdinand du Puigaudeau, peintre de la Bretagne et de la presqu’île Guérandaise, fut un maître de la lumière. Plongez dans son œuvre, égale à celle des plus grands impressionnistes.

Ferdinand du Puigaudeau, entre ombres et lumières

Rencontre Papilles et pupilles , par Jean-Marc Pinet Auteur de l’ouvrage Ferdinand du Puigaudeau : capturer la lumière

Public adulte, durée 1 h

Gratuit, sur réservation

Nourrir le corps et l’esprit, voilà le nouveau défi que se lance le Musée des marais salants en proposant une fois par mois une intervention inédite. Le principe ? Mettre en lumière un objet insolite, une thématique ou un artiste présentés au musée et proposer une petite merveille du terroir pour étonner les papilles. Un cycle d’interventions originales, entre exploration culturelle et dégustation locale les objets se racontent, les produits se goûtent, les échanges s’animent… .

Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre gratuite Ferdinand du Puigaudeau, entre ombres et lumières Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44