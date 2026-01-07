Rencontre gratuite L’art et le polar Batz-sur-Mer
jeudi 19 février 2026.
Rencontre gratuite L’art et le polar
Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-02-19 18:00:00
fin : 2026-02-19 19:00:00
2026-02-19
Le Musée des Marais Salants et la Médiathèque de Batz-sur-Mer s’unissent pendant les vacances pour vous plonger dans un univers de mystères et d’énigmes. Ateliers, animations et rencontres vous attendent pour explorer l’art du polar et le goût du suspense…
Rencontre Pupilles et papilles
Animée par l’association Fondu au noir
Public adulte,
Gratuit, sur réservation
Plongez dans l’univers où l’art inspire le roman policier une conférence qui révèle comment œuvres, artistes et musées nourrissent les intrigues criminelles et les mystères des enquêtes littéraires.
Retrouvez l’ensemble des animations sur notre site et ne manquez pas celles proposées par la Médiathèque sur https://mediatheque.batzsurmer.fr/ Préparez-vous à vivre des vacances pleines de suspense ! .
Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique
