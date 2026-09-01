Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Rencontre gratuite – le textile ne tombe pas du placard

Place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Sortis de l’armoire pour rejoindre la vitrine d’un musée, les vêtements restent des objets fragiles. Préserver ces témoins du quotidien exige connaissances, expertise et méthode.

Ce défi, Marie-Flore Dubois, conservatrice-restauratrice textile vous le dévoile au fil de sa présentation. .

Place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

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English :

L’événement Rencontre gratuite – le textile ne tombe pas du placard Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44