Rencontre gratuite – le textile ne tombe pas du placard Batz-sur-Mer
jeudi 17 septembre 2026 · Batz-sur-Mer
Informations pratiques
Batz-sur-Mer
Rencontre gratuite – le textile ne tombe pas du placard
Place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Sortis de l’armoire pour rejoindre la vitrine d’un musée, les vêtements restent des objets fragiles. Préserver ces témoins du quotidien exige connaissances, expertise et méthode.
Ce défi, Marie-Flore Dubois, conservatrice-restauratrice textile vous le dévoile au fil de sa présentation. .
Place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr
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English :
L’événement Rencontre gratuite – le textile ne tombe pas du placard Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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