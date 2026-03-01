Rencontre gratuite Quand le sel s’invite dans l’art contemporain Place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer

Rencontre gratuite Quand le sel s’invite dans l’art contemporain

Place Adèle-Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 19:00:00

2026-03-19

Découvrez comment le sel inspire les artistes contemporains !

Lise Thiollier vous propose une rencontre inédite autour de cette matière emblématique de la presqu’île de Guérande. Entre texture, symbolique et expérimentations, le sel devient un véritable terrain de création.

Au fil de cet échange, l’artiste partagera sa démarche, ses recherches et les possibilités offertes par cette ressource naturelle. Une belle occasion de plonger dans l’univers de l’art contemporain avant de retrouver ses œuvres dans la prochaine exposition Les pouvoirs du sel , présentée au musée à partir du 1ᵉʳ avril.

Réservation conseillée .

Place Adèle-Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

