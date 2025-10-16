Rencontre : Gustave III de Suède, un roi francophile Institut suédois Paris

Dans l’Histoire de la Suède, le règne de Gustave III (1771-1792) brille d’un éclat particulièrement vif dans les domaines des beaux-arts, de la littérature et du théâtre. Sur le plan des idées, le roi rapproche la Suède du continent européen. Le monarque voyage beaucoup et s’intéresse à la politique internationale, aux idées nouvelles et à l’art de vivre à la française. Enchanté par les mœurs raffinées de la Cour de Louis XV, il cherche à les importer : on s’habille désormais à Stockholm comme à Versailles et les châteaux royaux sont décorés par des architectes, peintres et ébénistes français.

La plus grande passion de Gustave III est le théâtre. Il en ouvre plusieurs salles dans Stockholm, pour lesquelles il recrute acteurs et décorateurs français, à l’instar de Louis-Jean Desprez. Les pièces jouées sont essentiellement françaises, mais le roi tient aussi à promouvoir la langue et la littérature suédoises. Il fonde ainsi l’Académie suédoise, et écrit lui-même plusieurs pièces de théâtre en suédois, dont la qualité est louée encore aujourd’hui.

Marianne Molander Beyer et Franck Favier racontent l’époque gustavienne, les circulations artistiques et culturelles franco-suédoises ainsi que la collaboration du roi avec l’architecte peintre et graveur Louis-Jean Desprez.

Franck Favier est agrégé et docteur en histoire contemporaine, professeur en classes préparatoires aux grandes écoles. Ses travaux portent sur l’histoire de la Suède aux 18e et 19e siècles et sur la France de la Révolution et du premier Empire. À ce titre, il a notamment publié Bernadotte, un maréchal d’empire sur le trône de Suède ou en encore, en collaboration avec Marianne Molander Beyer, Les relations entre la France et la Suède de 1718 à 1748. Il est depuis 2023 chevalier de l’ordre de l’Etoile polaire.

Marianne Molander Beyer est maîtresse de conférences en français et enseignante-chercheuse en didactique des langues à l’Université de Göteborg. Elle a soutenu une thèse portant sur la correspondance de l’ambassadeur Gustav Philip Creutz avec Gustave III, et a mené pendant plusieurs années des recherches et publié des travaux sur les relations franco-suédoises aux 18e et 19e siècles. Elle a reçu plusieurs distinctions, notamment celle de Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques (2014), décernée par le Ministère français de la Culture pour ses contributions à la culture française, ainsi que la bourse gustavienne de l’Académie suédoise (2019) pour ses apports significatifs à l’étude de l’époque gustavienne.

À paraître en 2026 : le livre Gustave III, lumière du Nord, de Marianne Molander Beyer et Franck Favier, aux éditions Passés Composés.

Informations pratiques

La rencontre a lieu en français.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Cette rencontre a pour thème la période gustavienne, qui marque un essor spectaculaire des arts et de la culture en Suède. La passion du roi pour le théâtre donne lieu à une riche collaboration avec le peintre architecte français Louis-Jean Desprez, l’un des plus grands décorateurs de théâtre de son temps, auquel nous consacrons une exposition jusqu’au 26 octobre.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Date(s) : 2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T20:00:00+02:00

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris