Rencontre Hélène Laurain Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Lauréate de la résidence d’écriture Poursuite en 2024, Hélène Laurain revient dans les médiathèques pour nous présenter son second roman, Tambora, publié lors de cette rentrée littéraire aux éditions Verdier.

A travers l’évocation de ses deux filles, elle fait le lien entre les différents moments de la maternité et l’écriture de son premier roman. En parallèle, Tambora, volcan dont l’éruption en 1815 plongea le monde dans un hiver de plusieurs mois, devient le symbole de la catastrophe environnementale en cours. Dans des fragments qui alternent entre douceur et prise de conscience de la fragilité du monde, ce roman laisse entrevoir un espoir donné par la nouvelle génération.

En partenariat avec Librairie La Cour des grands.

Dans le cadre de la Rentrée Littéraire 2025.Tout public

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

Winner of the Poursuite en 2024 writing residency, Hélène Laurain returns to the media libraries to present her second novel, Tambora, published this fall by Verdier.

Through the story of her two daughters, she makes the link between the different moments of motherhood and the writing of her first novel. At the same time, Tambora, the volcano whose eruption in 1815 plunged the world into a winter lasting several months, becomes the symbol of the environmental catastrophe underway. In fragments that alternate between gentleness and an awareness of the fragility of the world, this novel offers a glimpse of hope given by the new generation.

In partnership with Librairie La Cour des grands.

As part of Rentrée Littéraire 2025.

German :

Hélène Laurain, Gewinnerin der Schreibresidenz Poursuite en 2024, kehrt in die Mediatheken zurück, um uns ihren zweiten Roman Tambora vorzustellen, der in diesem literarischen Herbst im Verlag Verdier erschienen ist.

Durch die Erinnerung an ihre beiden Töchter stellt sie eine Verbindung zwischen den verschiedenen Momenten der Mutterschaft und dem Schreiben ihres ersten Romans her. Parallel dazu wird der Vulkan Tambora, dessen Ausbruch 1815 die Welt in einen monatelangen Winter stürzte, zum Symbol für die sich anbahnende Umweltkatastrophe. In Fragmenten, die zwischen Sanftheit und der Erkenntnis der Zerbrechlichkeit der Welt wechseln, deutet dieser Roman eine Hoffnung an, die von der neuen Generation gegeben wird.

In Partnerschaft mit Librairie La Cour des grands.

Im Rahmen der Rentrée Littéraire 2025.

Italiano :

Vincitrice della residenza di scrittura Poursuite en 2024, Hélène Laurain torna nelle mediateche per presentare il suo secondo romanzo, Tambora, pubblicato in autunno da Verdier.

Attraverso le storie delle sue due figlie, l’autrice crea un legame tra i diversi momenti della maternità e la stesura del suo primo romanzo. Allo stesso tempo, il Tambora, il vulcano la cui eruzione nel 1815 ha gettato il mondo in un inverno durato diversi mesi, diventa il simbolo della catastrofe ambientale in corso. In frammenti che alternano dolcezza e consapevolezza della fragilità del mondo, questo romanzo offre uno sguardo alla speranza offerta dalla nuova generazione.

In collaborazione con la Librairie La Cour des grands.

Nell’ambito della Rentrée Littéraire 2025.

Espanol :

Ganadora de la residencia de escritura Poursuite en 2024, Hélène Laurain vuelve a las mediatecas para presentar su segunda novela, Tambora, publicada este otoño por Verdier.

A través de las historias de sus dos hijas, establece un vínculo entre los diferentes momentos de la maternidad y la escritura de su primera novela. Al mismo tiempo, Tambora, el volcán cuya erupción en 1815 sumió al mundo en un invierno de varios meses, se convierte en el símbolo de la catástrofe medioambiental en curso. En fragmentos que alternan la dulzura y la conciencia de la fragilidad del mundo, esta novela ofrece un atisbo de la esperanza que ofrece la nueva generación.

En colaboración con Librairie La Cour des grands.

En el marco de la Rentrée Littéraire 2025.

