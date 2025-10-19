Rencontre : Hommage à Robert Badinter Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Rencontre : Hommage à Robert Badinter Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 19 octobre 2025.

Le 9 octobre, Robert Badinter fera son entrée au Panthéon, à la date anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France, le combat majeur de sa vie. Mais derrière cette figure emblématique du droit et de la justice, se cache un parcours plus riche, parfois méconnu : l’homme de lettres, le résistant, le survivant de la Shoah, le pédagogue, l’intellectuel engagé. Cette rencontre rend hommage à l’héritage de Robert Badinter en abordant les multiples facettes de son engagement, en retraçant le fil d’une vie profondément marquée par l’histoire du xxe siècle.

En présence de Marie Bardiaux‑Vaïente, historienne et scénariste de BD, Denis Salas, magistrat et auteur, et Maurice Szafran, auteur, biographe et journaliste.

Le dessinateur Malo Kerfriden sera présent à la fin de la rencontre pour dédicacer la BD.

Animée par Eduardo Castillo, journaliste.

RÉSERVER

Navette Paris – Drancy proposée ce jour-là : 13h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17h45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Dans le cadre du cycle autour de l’entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-19T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-19T14:00:00+02:00_2025-10-19T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial