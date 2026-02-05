RENCONTRE HORS LES MURS Mairie Quartier Est de Perpignan Perpignan

RENCONTRE HORS LES MURS

Mairie Quartier Est de Perpignan 1 rue des Calanques Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

A la Mairie Quartier Est de Perpignan, une conférence aura lieu sur le thème de l’archéologie.

.

Mairie Quartier Est de Perpignan 1 rue des Calanques Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 86 89 68 alain.casenove@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Perpignan’s Mairie Quartier Est, a conference will be held on the theme of archaeology.

L’événement RENCONTRE HORS LES MURS Perpignan a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN TOURISME