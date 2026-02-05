RENCONTRE HORS LES MURS Mairie Quartier Est de Perpignan Perpignan
Mairie Quartier Est de Perpignan 1 rue des Calanques Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-27 17:00:00
fin : 2026-03-27 18:00:00
2026-03-27
A la Mairie Quartier Est de Perpignan, une conférence aura lieu sur le thème de l’archéologie.
Mairie Quartier Est de Perpignan 1 rue des Calanques Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 86 89 68 alain.casenove@free.fr
English :
At Perpignan’s Mairie Quartier Est, a conference will be held on the theme of archaeology.
