Rencontre HPPO – Auteurs locaux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Informations pratiques

Orthez

Rencontre HPPO – Auteurs locaux

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Une soirée animée par l’association Histoire et Patrimoine en Pays d’Orthez pour découvrir les auteurs locaux récemment édités, avec des lectures d’extraits des livres et des présentations. .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Rencontre HPPO – Auteurs locaux

L’événement Rencontre HPPO – Auteurs locaux Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn