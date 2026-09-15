Rencontre HPPO – Auteurs locaux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Louis Curtis · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Rencontre HPPO – Auteurs locaux
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Une soirée animée par l’association Histoire et Patrimoine en Pays d’Orthez pour découvrir les auteurs locaux récemment édités, avec des lectures d’extraits des livres et des présentations. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Rencontre HPPO – Auteurs locaux
L’événement Rencontre HPPO – Auteurs locaux Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn
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